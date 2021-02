Panucci | «Ero il pupillo di Capello Cassano? Meglio non spendere parole per lui»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ai microfoni di Radio Due Christianha parlato del rapporto che ha con Fabio: queste le sue dichiarazioni Christianha parlato ai microfoni di Radio Due del rapporto che ha avuto con Fabio. Le sue– «Sono stato il suo. Mi voleva in tutte le squadre. Mi ha portato ovunque. Ma perché sono stato una persona vera, come del resto era lui. Non amava i ruffiani. Io e lui abbiamo avuto dei confronti, ma sempre molto leali. C’è sempre stato un rapporto particolare, ma è uno che non ti regala niente». MILAN – «Il mio Milan? Incredibile, irripetibile. C’erano i migliori del mondo. Avevamo Jean Pierre Papin, pallone d’oro, che andava in tribuna. Era una squadra fantastica, abbiamo fatto 58 partite senza perdere, quasi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Panucci Ero

Christian, ex difensore della Roma ha ricordato la sua esperienza in maglia giallorossa, ... "un suo pupillo. Mi voleva in tutte le squadre, mi ha portato ovunque. Ma perché sono stato una ......campionato di domenica tra Roma e Milan è intervenuto a Rai Radio 2 il doppio ex Christian,... Capello mi chiese in un giorno e dopo pocoa Roma. È successo tutto all'improvviso. Io sono ...Tutte le notizie della giornata in un click Prima squadra – Giallorossi in campo oggi per la sfida di ritorno contro lo Sporting Braga. Kumbulla ricorda il suo primo gol in giallorosso: “Un giovedì in ...Roma, Panucci: "Pressione notevole, tutti sanno tutto. Cassano? Preferisco non parlare di lui. Capello? Ero un suo pupillo" ...