Pandemia Covid: nuove disposizioni per il rinnovo patente (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Governo opta per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa e delle patenti, se la scadenza è avvenuta in periodo di emergenza sanitaria. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Governo opta per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa e delle patenti, se la scadenza è avvenuta in periodo di emergenza sanitaria.

