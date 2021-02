Palermo | la squadra “pesa” 4 | 7 milioni | l’emergenza Covid complica i piani del club rosanero

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ", la' 4,7".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sui dati relativi alla gestione deldi viale del Fante emersi di recente. Ilha reso nota questa cifra nella relazione semestrale approvata in questi giorni. "Per la precisione, si tratta di una stima del costo complessivo per la corrente stagione della primae del quadro dei tecnici-addetti", si legge.La società, si sa, ha chiuso con una perdita di 2.986.925 euro. Per quanto riguarda i ricavi,ha certamenteto idel. Gli unici introiti provengono, infatti, da pubblicità e sponsorizzazioni, "che ...