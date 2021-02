Palermo, Errante Parrino: “Hera Hora, la liquidazione blocca Di Piazza. Club in vendita? Ecco come stanno le cose” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Hera Hora si avvia verso la liquidazione.Nella giornata di domenica si riunirà il Cda della società di Dario Mirri e Tony Di Piazza, con Hera Hora - controllante del Palermo FC - che intenderebbe deliberare lo scioglimento anticipato. "Lo scioglimento pone in liquidazione l’intera società, quindi da quel momento in poi la società non può svolgere nuova attività. Può pagare i debiti, proseguire le attività in corso e, in parole molto semplici, deve vendere i beni, incassare i crediti e pagare i debiti. Si redige il bilancio finale di liquidazione e il netto, sempre che ci sia, lo si divide tra i soci". Lo ha detto Salvatore Errante Parrino, dottore commercialista e membro del collegio sindacale del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021)si avvia verso la.Nella giornata di domenica si riunirà il Cda della società di Dario Mirri e Tony Di, con- controllante delFC - che intenderebbe deliberare lo scioglimento anticipato. "Lo scioglimento pone inl’intera società, quindi da quel momento in poi la società non può svolgere nuova attività. Può pagare i debiti, proseguire le attività in corso e, in parole molto semplici, deve vendere i beni, incassare i crediti e pagare i debiti. Si redige il bilancio finale die il netto, sempre che ci sia, lo si divide tra i soci". Lo ha detto Salvatore, dottore commercialista e membro del collegio sindacale del ...

