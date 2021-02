Paganese-Catania | l’analisi di Raffaele | “Troppo stanchi | siamo calati Ora testa al derby contro il Palermo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 febbraio 2021) "Per onestà intellettuale ammetto che nonstati brillanti. Ma abbiamo lottato nonostante la stanchezza".Parola di Giuseppe. Il tecnico delè intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfidala, andata in scena mercoledì allo Stadio Comunale "Marcello Torre": 0-0 è il risultato finale maturato in occasione del recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Fra i temi trattati dall'allenatore, anche la prestazione offerta dalla compagine etneagli uomini di Di Napoli."Abbiamo cercato dall’inizio alla fine di fare la partita e di ottenere i tre punti. Affrontavamo un avversario che nelle ultime cinque gare ha ottenuto dieci punti, battendo anche il Catanzaro. Nella ripresa, ad alcuni giocatori importanti è ...