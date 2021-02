Onorato Armatori | Nessun istituto credito citato in giudizio | c' è dialogo costruttivo

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "A seguito di notizie di stampa il grupposmentisce categoricamente di averinalcundicon i quali invece è in corso un". E' quanto si legge in una nota del gruppo. "Alla luce invece di una proposta, ricevuta da alcuni hedge found e direttamente da persone fisiche rappresentanti di non meglio identificati soggetti, confermiamo di aver depositato delle citazioni presso le varie autorità competenti, in quanto suddetta proposta lesiva della compagnia e degli altriri. La compagnia rimane comunque tesa alla ricerca di una composizione consensuale anche con i fondi citati involta alla par condicio di tutti iri ...

Moby, Tirrenia - CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e ......dando soldi a chi non li potrà mai restituire? Lo dico in veste di vicepresidente degli... ci sono rotte dove io impiego navi italiane e nuove, lui (l'armatore Vincenzo, ndr) usa navi ...A seguito di notizie di stampa, il gruppo Onorato smentisce categoricamente di aver citato in giudizio alcun istituto di credito con i ...SASSARI. Moby e Tirrenia programmano la prossima stagione estiva e lanciano un programma studiato per limitare i disagi negli spostamenti dovuti agli improvvisi cambi di programma. «Con Moby ...