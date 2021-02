Onorato Armatori: “Nessun istituto credito citato in giudizio, c’è dialogo costruttivo” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “A seguito di notizie di stampa il gruppo Onorato smentisce categoricamente di aver citato in giudizio alcun istituto di credito con i quali invece è in corso un dialogo costruttivo”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo. “Alla luce invece di una proposta, ricevuta da alcuni hedge found e direttamente da persone fisiche rappresentanti di non meglio identificati soggetti, confermiamo di aver depositato delle citazioni presso le varie autorità competenti, in quanto suddetta proposta lesiva della compagnia e degli altri creditori. La compagnia rimane comunque tesa alla ricerca di una composizione consensuale anche con i fondi citati in giudizio volta alla par condicio di tutti i creditori al fine di preservare una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) “A seguito di notizie di stampa il grupposmentisce categoricamente di averinalcundicon i quali invece è in corso un”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo. “Alla luce invece di una proposta, ricevuta da alcuni hedge found e direttamente da persone fisiche rappresentanti di non meglio identificati soggetti, confermiamo di aver depositato delle citazioni presso le varie autorità competenti, in quanto suddetta proposta lesiva della compagnia e degli altriri. La compagnia rimane comunque tesa alla ricerca di una composizione consensuale anche con i fondi citati involta alla par condicio di tutti iri al fine di preservare una ...

