' Oltre 100mila vaccinazioni al giorno' ma Arcuri continua a essere attaccato da Salvini e Confindustria

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In una nota il commissariato per l'emergenza guidato da Domenicoevidenzia il ritmo crescente delle: 'La campagna di vaccinazione contro l'epidemia Covid sta registrando un ...

Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media100 mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi'. L'accelerazione negli ultimi ...... 6.348 per). Intanto il Mandela Forum di Firenze ha tagliato il traguardo delle 10.000 ... Il totale degli hub dell'Azienda -al Mandela Forum, Pegaso a Prato, Cattedrale a Pistoia, ...È online il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull’epidemia di Covid-19 in Italia, che ha preso in considerazione i dati della ...Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in media oltre 100 mila somministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi.