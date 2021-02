Oltre 100mila somministrazioni al giorno Arcuri | “C’è un confortante incremento” Ma solo il 2 | 9% degli over 80 hanno ricevuto la doppia dose

(Di giovedì 25 febbraio 2021) “La campagna di vaccinazione contro l’epidemia Covid sta registrando un”. Ha fatto sapere, questa mattina, il Commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico. “Da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in mediaal– ha aggiunto – e ieri, mercoledì 24 febbraio, è stato raggiunto il picco di 102.433 dosi”. Numeri che, tuttavia, non convincono la Fondazione Gimbe, secondo la quale, al 24 febbraio,completato il ciclo vaccinale con la seconda1,34 milioni di persone (pari al 2,25% della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 1,58% dell’Abruzzo al 4,17% della P.A. di Bolzano. “Se l’obiettivo della prima fase della campagna ...

Pfizer allo studio terza dose contro le varianti Sul fronte vaccini, da lunedì 22 febbraio sono state effettuate in mediasomministrazioni al giorno e ieri, mercoledì 24 febbraio, è ...