Olimpiadi | Ricci Bitti | ' vaccini atleti per Tokyo? Da Cio nessuna forzatura'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "adper? La posizione del Cio è molto precisa, tenuto conto della disponibilità molto diversa da paese a paese, non può imporre delle priorità, la salute è la prima cosa. La posizione del Cio è quella di non forzare nessuno. Poi a livello individuale io penso che ogni Comitato olimpico si stia attivando per vedere cosa si può fare in questo senso". Lo ha detto Francesco, presidente Asoif, l'associazione delle Federazioni Olimpiche estive, all'Adnkronos, sulla possibilità che tutti glie non solo vengano vaccinati contro il covid per ledi2021. "A livello di 206 comitati olimpici, ognuno seguirà sua politica che dipenderà dai rapporti con i singoli governi. L'auspicio è ...