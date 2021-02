Olimpia Milano-Khimki Mosca oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo appuntamento in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ospita al Forum di Assago il Khimki Mosca, match valido per la ventiseiesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla brutta sconfitta contro lo Zenit San Pietroburgo, nel recupero della quinta giornata che ha visto Milano giocare una delle peggiori partite di stagione. Quella con il Khimki è una partita molto importante per Rodriguez e compagni che affrontano una squadra in profonda crisi sportiva ed economica e, dunque, hanno la chance per mettere in cassaforte un’altra vittoria in chiave playoff. I russi hanno vinto sin qui solo due partite (contro la Stella Rossa Belgrado e lo Zenit San Pietroburgo), ma sono reduci da quindici sconfitte consecutive, con l’ultima vittoria datata 17 novembre. Di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo appuntamento inper l’, che ospita al Forum di Assago il, match valido per la ventiseiesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla brutta sconfitta contro lo Zenit San Pietroburgo, nel recupero della quinta giornata che ha vistogiocare una delle peggiori partite di stagione. Quella con ilè una partita molto importante per Rodriguez e compagni che affrontano una squadra in profonda crisi sportiva ed economica e, dunque, hanno la chance per mettere in cassaforte un’altra vittoria in chiave playoff. I russi hanno vinto sin qui solo due partite (contro la Stella Rossa Belgrado e lo Zenit San Pietroburgo), ma sono reduci da quindici sconfitte consecutive, con l’ultima vittoria datata 17 novembre. Di ...

claudiofiera : L’Olimpia Milano perde 79-70 in casa dello Zenit: niente secondo posto solitario in Eurolega - infoitsport : Olimpia Milano annuncia la firma di Jeremy Evans - infoitsport : UFFICIALE LBA - Milano, ecco Jeremy Evans: 'Grato all’Olimpia per l’opportunità' - infoitsport : L'Olimpia Milano va a canestro con Evans: giocherà solo in Eurolega - infoitsport : Olimpia Milano, ingaggiato Jeremy Evans per l’Eurolega - Sportmediaset -