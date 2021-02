Oddworld Soulstorm: nuovo trailer, data d'uscita e grande sorpresa per gli abbonati PS Plus! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ottime notizie per i fan di Abe dal nuovo State of Play: Oddworld Soulstorm arriverà molto presto su PlayStation 5, esattamente il 6 aprile. Il nuovo trailer dona un interessante sguardo all'azione e al gameplay del gioco, che si prospetta come la più grande e sfaccettata avventura di Abe di sempre, in grado di modellare un'avventura in base alle scelte del giocatore e a quanti dei suoi simili riuscirà a salvare dalla schiavitù. Sony, inoltre, ha chiuso la presentazione con una gran bella sorpresa: gli utenti con abbonamento PlayStation Plus attivo potranno riscattare la versione PS5 gratis. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ottime notizie per i fan di Abe dalState of Play:arriverà molto presto su PlayStation 5, esattamente il 6 aprile. Ildona un interessante sguardo all'azione e al gameplay del gioco, che si prospetta come la piùe sfaccettata avventura di Abe di sempre, in grado di modellare un'avventura in base alle scelte del giocatore e a quanti dei suoi simili riuscirà a salvare dalla schiavitù. Sony, inoltre, ha chiuso la presentazione con una gran bella: gli utenti con abbonamento PlayStation Plus attivo potranno riscattare la versione PS5 gratis. Leggi altro...

tuttoteKit : State of Play febbraio: ecco il trailer di Oddworld Soulstorm #OddworldInhabitants #PS5 #Sony #StateOfPlay #tuttotek - GamingTalker : Oddworld Soulstorm, annunciata la data di uscita nel nuovo State of Play - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #OddworldSoulstorm: nuovo trailer, data d'uscita, gratis con #PSPlus #StateofPlay - MangaForevernet : ? State of Play - Oddworld Soulstorm: la data d'uscita e il nuovo gameplay ? ? - abysseaten : Oddworld Soulstorm ?????? ce lo stiamo portando dietro da una vita #StateofPlay -