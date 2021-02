“Oddio!”. Disastro in diretta, clamoroso scivolone della giornalista italiana. Telespettatori senza parole (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una gaffe o uno scivolone al tempo dei social è destinata a durare più lungo, si sa. Così è per quella fatta dalla giornalista Antonella Fazio, giornalista dell’emittente pugliese Telebari, mentre stava girando un servizio per la rubrica ‘Verde di Rabbia’ sullo stato di degrado di un parco giochi barese. Finito in rete, il video è presto diventato virale. Nel servizio andato in onda su Telebari la giornalista prova a denunciare le difficili condizioni dei giochi per bambini nei parchi cittadini, e cade mentre si rivolge alle telecamere, non fa in tempo a pronunciare la frase “Eppure quando eravamo piccoli l’altalena…” che cade dalle scalette della giostrina e si schianta al suolo. Come capita in questi casi, la clamorosa scivolata della giornalista è rimbalzata sul web ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una gaffe o unoal tempo dei social è destinata a durare più lungo, si sa. Così è per quella fatta dallaAntonella Fazio,dell’emittente pugliese Telebari, mentre stava girando un servizio per la rubrica ‘Verde di Rabbia’ sullo stato di degrado di un parco giochi barese. Finito in rete, il video è presto diventato virale. Nel servizio andato in onda su Telebari laprova a denunciare le difficili condizioni dei giochi per bambini nei parchi cittadini, e cade mentre si rivolge alle telecamere, non fa in tempo a pronunciare la frase “Eppure quando eravamo piccoli l’altalena…” che cade dalle scalettegiostrina e si schianta al suolo. Come capita in questi casi, la clamorosa scivolataè rimbalzata sul web ...

INYOUREYESZ4YN : @vatiicancameos AH ODDIO È VERO non controllo da troppo le liste basta sono un disastro - M00Nally : @yourblueyestell Oddio ma quindi è normale che arrivi anche a me oggi? Ero terrorizzata di aver fatto un disastro con l’ordine :/ - stillhoneyblue : ODDIO RAGA MA CHE DISASTRO, MA IO NON HO PIÙ CERTEZZE NELLA VITA DA STASERA #TZLATESHOW -