"Nuovo ordine mondiale": la canzone di Giovanni di Iacovo e Arnaldo Guido (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell'intervista esclusiva gli Anticorpi hanno presentato il Nuovo singolo, "Nuovo ordine mondiale", un brano lungimirante e al passo con i tempi. Nuovo singolo degli Anticorpi: “Un brano provocatorio e intelligente” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nell'intervista esclusiva gli Anticorpi hanno presentato ilsingolo, "", un brano lungimirante e al passo con i tempi.singolo degli Anticorpi: “Un brano provocatorio e intelligente” su Notizie.it.

elespaterlini1 : RT @galatacla: USA. Nuovo episodio di violenza poliziesca. La vittima, Angelo Quinto, non era afroamericana ma ha riacceso le polemiche sug… - maria1_e_basta : @AretusaMoro @max_ronchi Anagramma di 'satana', capitale massonica del nuovo ordine mondiale. L'incontro avverrà ne… - MErsettis : RT @delio_petrelli: #VeronaJuve: MODE ?? Allo Stadio Bentegodi per un altro snodo cruciale. Per un'altra battaglia da VINCERE. Domani, n… - 1970Germano : RT @VanessaEffect: Il nuovo #sottosegretario all' #Interno quota #Salvini (uno dei 9 #Lega) è Molteni, padrino dei decreti sicurezza, che f… - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: LA FINALE DI EUROPA LEAGUE, DI FA CUP E DI STAGIONE!! CARRIERA ALLENATORE LEEDS EP32 FIFA 21: Per quanto riguarda gli art… -