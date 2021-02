Nuovo Dpcm, tutte le nuove restrizioni: “Pasqua blindata” e due Regioni verso la zona “ROSSA” (Di giovedì 25 febbraio 2021) restrizioni fino a dopo Pasqua. Regole stringenti, ma senza particolari cambiamenti rispetto a quelle attuali. E limitazioni in vigore anche per le festività Pasquali. Questa sembra essere la linea del governo in vista del varo del prossimo Dpcm, che entrerà in vigore il 6 marzo e, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, sarà valido fino al 6 aprile. Scadrà, quindi, il giorno dopo la Pasquetta: una scelta che sembra voler evitare rischi in vista delle festività, durante le quali si punta a evitare assembramenti e altre situazioni potenzialmente a rischio per la diffusione dei contagi da Covid. Una delle novità del Dpcm dovrebbe essere l’istituzione delle zone arancione scuro, che andranno insieme alle zone rosse locali, da incentivare al posto di quelle regionali nei casi in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021)fino a dopo. Regole stringenti, ma senza particolari cambiamenti rispetto a quelle attuali. E limitazioni in vigore anche per le festivitàli. Questa sembra essere la linea del governo in vista del varo del prossimo, che entrerà in vigore il 6 marzo e, come annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza, sarà valido fino al 6 aprile. Scadrà, quindi, il giorno dopo la Pasquetta: una scelta che sembra voler evitare rischi in vista delle festività, durante le quali si punta a evitare assembramenti e altre situazioni potenzialmente a rischio per la diffusione dei contagi da Covid. Una delle novità deldovrebbe essere l’istituzione delle zone arancione scuro, che andranno insieme alle zone rosse locali, da incentivare al posto di quelle regionali nei casi in ...

