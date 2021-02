Nuovo DPCM, stretta a Pasqua: tensione aperturisti-rigoristi nel Governo (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si alza l’asticella della tensione tra Lega e Pd sulle misure per il contenimento del Covid. Dopo che ieri in Aula il Ministro Roberto Speranza ha spiegato che non ci sono le condizioni per allentamenti anticipando che il prossimo DPCM conterrà indicazioni fino al 6 aprile, includendo dunque anche la Pasqua, il leader del Carroccio va all’attacco: “Mi rifiuto di pensare – ha detto Salvini entrando al Senato – ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura”. “Se ci sono situazioni locali a rischio – ha detto – si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. “La parola al buon senso – ha premesso – I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si alza l’asticella dellatra Lega e Pd sulle misure per il contenimento del Covid. Dopo che ieri in Aula il Ministro Roberto Speranza ha spiegato che non ci sono le condizioni per allentamenti anticipando che il prossimoconterrà indicazioni fino al 6 aprile, includendo dunque anche la, il leader del Carroccio va all’attacco: “Mi rifiuto di pensare – ha detto Salvini entrando al Senato – ad altre settimane e altri mesi, addirittura di chiusura e di paura”. “Se ci sono situazioni locali a rischio – ha detto – si intervenga a livello locale. Però parlare già oggi di unachiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. “La parola al buon senso – ha premesso – I sindaci di tutta Italia e di tutti i colori politici chiedono di riavviare alcune attività economiche, sociali, ...

