Nuovo Dpcm, Salvini: “Chiusure a Pasqua? Irrispettoso per gli italiani” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervenuto fuori dal Senato, il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato del Nuovo Dpcm e delle possibili Chiusure a Pasqua Nel corso dei prossimi giorni, entrerà ufficialmente in vigore il Nuovo Dpcm. Prima ordinanza del Governo Draghi, prevede ancora la linea dura per garantire riaperture a Pasqua. Intervenuto fuori dal Senato, il segretario della Lega L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Intervenuto fuori dal Senato, il segretario della Lega Matteoha parlato dele delle possibiliNel corso dei prossimi giorni, entrerà ufficialmente in vigore il. Prima ordinanza del Governo Draghi, prevede ancora la linea dura per garantire riaperture a. Intervenuto fuori dal Senato, il segretario della Lega L'articolo proviene da Inews.it.

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MaMaurizi9 : RT @FernandaVigagni: Il governo Draghi sta praticamente portando avanti le stesse identiche misure del governo Conte. A marzo non riaprirà… - LucaSucci : RT @lefrasidiosho: Nuovo #DPCM, divieti fino a dopo Pasqua #Speranza -