Nuovo Dpcm: resta il sistema a zone, domani la bozza. Ecco cosa cosa cambia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Stretta finale per il Nuovo Dpcm . Nessun allentamento delle misure in vista: la situazione epidemiologica non lo consente. Come spiegato dal ministro Roberto Speranza sarà ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 febbraio 2021 - Stretta finale per il. Nessun allentamento delle misure in vista: la situazione epidemiologica non lo consente. Come spiegato dal ministro Roberto Speranza sarà ...

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo non allenta le misure. Il nuovo Dpcm sarà fino a Pasqua #ANSA - rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - Giornaleditalia : Nuovo Dpcm di Draghi, Meloni: 'Proprio come Conte, non si può andare avanti così' - Roxy19794 : RT @GuidoCrosetto: Di nuovo un DPCM? Veramente? E sono tutti d’accordo? Anche quelli che prima, come me, pensavano fosse una forzatura cost… -