Nuovo Dpcm | incontro Governo-Regioni | verso le nuove misure

(Di giovedì 25 febbraio 2021) E' da poco iniziato l'in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'- in videoconferenza - partecipano il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. L'articolo .

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - g_zerbato : RT @noitre32: Buongiorno twitteri, vi piace il 'nuovo governo'? . Stesse facce,stessi incompetenti, stessi DPCM. Stesse prese x il culx. Ma… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm #Draghi, incontro governo-regioni -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

E' iniziato in videoconferenza la riunione tra governo e i presidenti di Regione sulche sarà in vigore dal 6 marzo fino al prossimo 6 aprile. Per l'esecutivo sono collegati Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, e Roberto Speranza, ministro ...Ci si muoverà tra regioni per salute, urgenze e lavoro Spostamenti vietati fra le regioni o province autonome, è quanto prevede ilfino al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta comprese. Consentito ...Il nuovo Dpcm anti-Covid sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Lo ha annunciato ieri il ministro della Salute Speranza sottolineando che "non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le ...«Il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid ... con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm». Lo ha detto, secondo ...