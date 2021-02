Nuovo Dpcm, incontro Governo-Regioni: verso le nuove misure. Gelmini: “No a lockdown generalizzato” (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' da poco iniziato l'incontro Governo-Regioni in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'incontro - in videoconferenza - partecipano il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) E' da poco iniziato l'in vista dei prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. A quanto si apprende, all'- in videoconferenza - partecipano il ministro per le Autonomie, Mariastella, e quello della Salute, Roberto Speranza. L'articolo .

