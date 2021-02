Nuovo Dpcm, in zona gialla e arancione superiori in presenza fino al 75%, primo ciclo al 100%. Ma l’ultima parola spetta ai Governatori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Nuovo Dpcm in arrivo contiene diverse indicazioni: si tratta più che altro di conferme, specie per la scuola. Anche se ci sarà una sottolineatura: ad avere l'ultima parola saranno i Governatori che potranno disporre di chiusure in caso di situazioni epidemiologiche gravi per quella data Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilin arrivo contiene diverse indicazioni: si tratta più che altro di conferme, specie per la scuola. Anche se ci sarà una sottolineatura: ad avere l'ultimasaranno iche potranno disporre di chiusure in caso di situazioni epidemiologiche gravi per quella data Regione. L'articolo .

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - orizzontescuola : Nuovo Dpcm, in zona gialla e arancione superiori in presenza fino al 75%, primo ciclo al 100%. Ma l’ultima parola s… - LaCnews24 : Nuovo Dpcm in arrivo: misure, restrizioni e regole anche a Pasqua #calabrianotizie #newscalabria -