Nuovo Dpcm in cantiere: viaggi vietati, no cinema e teatri, ristoranti chiusi la sera (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inoltre negozi chiusi, salvo quelli di prodotti essenziali, sprangate le piscine e le palestre, scuola, Dad nelle zone rosse, spiraglio per i musei L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Inoltre negozi, salvo quelli di prodotti essenziali, sprangate le piscine e le palestre, scuola, Dad nelle zone rosse, spiraglio per i musei L'articolo proviene da Firenze Post.

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - Corriere : ?? Il nuovo Dpcm anti Covid-19 sarà in vigore in Italia dal 6 marzo al 6 aprile: le regole varranno fino a Pasqua. G… - arquer12 : RT @noitre32: Buongiorno twitteri, vi piace il 'nuovo governo'? . Stesse facce,stessi incompetenti, stessi DPCM. Stesse prese x il culx. Ma… - tiricordidime_ : Io, tra i dati di nuovo in salita perché aumentano i casi da varianti Covid, tra l'ultimo DPCM che ancora non ho ca… -