Nuovo Dpcm fino al 6 aprile, cosa potrebbe cambiare per le scuole (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà in vigore fino al 6 aprile (vacanze di Pasqua comprese) il Nuovo Dpcm in arrivo, il primo del premier Mario Draghi. Intanto governo e Regioni si dividono sull'apertura della scuola, in un quadro caratterizzato dalle varianti del Covid, e sulla richiesta di cambiare il sistema di zone. Nel corso della riunione sul Dpcm, in vigore dal 6 marzo, il confronto si è infatti un po' inasprito quando da alcune Regioni, tra cui Veneto, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Campania, è arrivata la richiesta di far valutare al Cts l'impatto che ha la scuola in presenza nell'attuale situazione epidemiologica, dove la circolazione delle varianti potrebbe far partire la terza ondata. scuole chiuse "finché tutti gli insegnanti non saranno vaccinati" Il governatore ...

