Nuovo DPCM dal 6 marzo al 6 aprile: cosa si potrà fare e cosa no (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è ancora ufficiale ma le prime indiscrezioni in merito al Nuovo DPCM che dovrebbe essere presentato nelle prossime ore, non allenterà in nessun modo le restrizioni che sono state in vigore fino a questo momento. Niente da fare neppure per i giorni di Pasqua: le regole restano le stesse anzi, probabilmente potrebbe succedere qualcosa di simile al Natale, qualora i contagi iniziassero a creare maggiori problemi, come sta succedendo a casa delle varianti del covid 19 in questi giorni. Il Nuovo DPCM, il primo approvato dal Governo Draghi, entrerà in vigore il 6 marzo 2021 e avrà la durata di un mese. Il 6 aprile si prenderanno nuove decisioni ma considerato che il 4 aprile sarà Pasqua, possiamo già immaginare quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non è ancora ufficiale ma le prime indiscrezioni in merito alche dovrebbe essere presentato nelle prossime ore, non allenterà in nessun modo le restrizioni che sono state in vigore fino a questo momento. Niente daneppure per i giorni di Pasqua: le regole restano le stesse anzi, probabilmente potrebbe succedere qualdi simile al Natale, qualora i contagi iniziassero a creare maggiori problemi, come sta succedendo a casa delle varianti del covid 19 in questi giorni. Il, il primo approvato dal Governo Draghi, entrerà in vigore il 62021 e avrà la durata di un mese. Il 6si prenderanno nuove decisioni ma considerato che il 4sarà Pasqua, possiamo già immaginare quello ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - sole24ore : Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia»… - Adalber23771532 : RT @marcocappato: Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare bene nea… - ItaliaaTavola : Il nuovo Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, sancirà un altro mese di chiusure. Per i ristoranti, non… -