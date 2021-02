Nuovo Dpcm: ancora restrizioni che coinvolgeranno anche Pasqua per il primo Dpcm di Mario Draghi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governo Draghi dovrà presto partire con un Nuovo Dpcm, il primo per il neo premier. Questo entrerà in vigore a partire dal 6 marzo e resterà in vigore fino al 6 aprile, comprendendo quindi anche la Pasqua che quest’anno cade domenica 4 aprile. Nuovo Dpcm: le parole del ministro Speranza Sarà il primo Dpcm per Mario Draghi. ancora in vigore, almeno fino al 6 marzo, l’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte, ma non è destinato a cambiare molto. L’Italia, infatti, resterà con un sistema di colori a zone con la neo aggiunta della zona arancione rafforzata. Intanto le intenzioni del governo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il governodovrà presto partire con un, ilper il neo premier. Questo entrerà in vigore a partire dal 6 marzo e resterà in vigore fino al 6 aprile, comprendendo quindilache quest’anno cade domenica 4 aprile.: le parole del ministro Speranza Sarà ilperin vigore, almeno fino al 6 marzo, l’ultimodi Giuseppe Conte, ma non è destinato a cambiare molto. L’Italia, infatti, resterà con un sistema di colori a zone con la neo aggiunta della zona arancione rafforzata. Intanto le intenzioni del governo ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - EdoardoQuaquini : RT @marcocappato: Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare bene nea… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? Cosa c'è nel nuovo Dpcm, e perché nemmeno a Pasqua sarà un liberi tutti -