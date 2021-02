Nuovo brand per Peugeot, identità diventa globale (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Negli ultimi anni Peugeot ha vissuto una rinascita fantastica, grazie a scelte audaci e anticonformiste. Ora vogliamo crescere ancora, e trasformare il tempo dei nostri clienti, in tempo di qualità. Dare valore al tempo, e per noi, chi ci riesce sono i leoni di oggi”. Così Linda Jackson, manager Stellantis a capo da poche settimane del brand Peugeot, ha introdotto la presentazione del rebranding della casa del leone. Un’icona che torna a essere protagonista del Nuovo stemma, adornato proprio con una magnifica testa di leone. E’ l’undicesima versione del brand di Peugeot, l’ultimo restyling era del 2010, la forma è più snella, qualitativa ed elegante rispetto alla precedente, ed è stata creata dal Peugeot Design Lab.La prima vettura a fregiarsene sarà ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Negli ultimi anniha vissuto una rinascita fantastica, grazie a scelte audaci e anticonformiste. Ora vogliamo crescere ancora, e trasformare il tempo dei nostri clienti, in tempo di qualità. Dare valore al tempo, e per noi, chi ci riesce sono i leoni di oggi”. Così Linda Jackson, manager Stellantis a capo da poche settimane del, ha introdotto la presentazione del reing della casa del leone. Un’icona che torna a essere protagonista delstemma, adornato proprio con una magnifica testa di leone. E’ l’undicesima versione deldi, l’ultimo restyling era del 2010, la forma è più snella, qualitativa ed elegante rispetto alla precedente, ed è stata creata dalDesign Lab.La prima vettura a fregiarsene sarà ...

Nuovo brand per Peugeot, identità diventa globale

