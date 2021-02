Novità per l'autotrasporto: arriva il coordinamento a tutela degli imprenditori locali (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è svolta, nel pieno rispetto delle normative anticovid e del distanziamento sociale, in parte in presenza e in parte tramite collegamento web, l'assemblea delle sedi territoriali e dei soci ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si è svolta, nel pieno rispetto delle normative anticovid e del distanziamento sociale, in parte in presenza e in parte tramite collegamento web, l'assemblea delle sedi territoriali e dei soci ...

PlayStationIT : #StateofPlay ritorna questo giovedì! Seguiteci per le ultime novità e gli approfondimenti sui giochi in arrivo su… - SerieA : Termina la 2??3??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per n… - gaiatortora : Ma il nuovo Ministro dell' Istruzione Bianchi (unico che ha fatto due interviste in due giorni) che annuncia novità… - lauramastro : RT @liberalunicorno: Dal 1994 il centrosinistra ha governato per quasi 16 anni, di cui ultimi 9 degli ultimi 10. Il declino è in gran parte… - CCIAARIVLIG : La nostra Azienda Speciale @asRivLig organizza la partecipazione di imprese a @oliocapitale (Trieste 28-30 maggio 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Novità per Come impostare i messaggi che si autodistruggono in tutte le chat di Telegram La piattaforma di messaggistica introduce un timer che attiva l'eliminazione automatica dei contenuti. Novità anche per i gruppi sopra i 200mila ...

Rivoluzione in Cina: non solo Inter e Jiangsu, Zhang mette in vendita anche Suning.com. Può perderne il controllo Commenta per primo Prosegue senza sosta la ricerca di liquidità da parte di Suning e a tal proposito, dalla Cina, giunge un'altra clamorosa novità: dopo aver messo in vendita Inter e Jiangsu, Zhang Jindong è ...

Crisi di governo in diretta: news e ultime notizie di oggi, Fico va al Quirinale Corriere della Sera La piattaforma di messaggistica introduce un timer che attiva l'eliminazione automatica dei contenuti.anchei gruppi sopra i 200mila ...Commentaprimo Prosegue senza sosta la ricerca di liquidità da parte di Suning e a tal proposito, dalla Cina, giunge un'altra clamorosa: dopo aver messo in vendita Inter e Jiangsu, Zhang Jindong è ...