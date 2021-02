Notorious – L’Amante Perduta, stasera in tv il capolavoro dell’ambiguità di Hitchcock (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La sceneggiatura e il montaggio di Notorious – scrivevano Eric Rohmer e Claude Chabrol nella loro famosa monografia su Alfred Hitchcock – possiedono la semplicità di un teorema”. E sul matrimonio tra il “massimo della semplicità” e il “massimo della stilizzazione” insisteva anche Truffaut nel suo inimitabile libro-intervista col maestro. A distanza di 75 anni, questo film uscito nel 1946 resta una pietra miliare della storia della settima arte e uno dei capolavori di Alfred Hitchcock. Un’opera in cui, dopo gli anni di alto apprendistato hollywoodiano dei vari Rebecca, Il Sospetto, L’Ombra Del Dubbio, giunge a piena definizione il suo stile, in cui i temi della colpa e della persecuzione dell’innocenza già emersi nel periodo inglese si fondono con una più matura e consapevole messa in scena delle ossessioni adulte del suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) “La sceneggiatura e il montaggio di– scrivevano Eric Rohmer e Claude Chabrol nella loro famosa monografia su Alfred– possiedono la semplicità di un teorema”. E sul matrimonio tra il “massimo della semplicità” e il “massimo della stilizzazione” insisteva anche Truffaut nel suo inimitabile libro-intervista col maestro. A distanza di 75 anni, questo film uscito nel 1946 resta una pietra miliare della storia della settima arte e uno dei capolavori di Alfred. Un’opera in cui, dopo gli anni di alto apprendistato hollywoodiano dei vari Rebecca, Il Sospetto, L’Ombra Del Dubbio, giunge a piena definizione il suo stile, in cui i temi della colpa e della persecuzione dell’innocenza già emersi nel periodo inglese si fondono con una più matura e consapevole messa in scena delle ossessioni adulte del suo ...

tv2000docfilm : RT @TV2000it: 'Notorious - L'amante perduta' di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #IngridBergman Stasera 25 febbraio ore 21.10 su Tv2000 |… - TV2000it : 'Notorious - L'amante perduta' di #AlfredHitchcock con #CaryGrant e #IngridBergman Stasera 25 febbraio ore 21.10 s… - solops : #filmdellaserata 'Notorious - L'amante perduta' di Alfred Hitchcock alle 21.00 su @TV2000it - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 25 febbraio 2021 ? Split, Remember o Notorious - L'amante perduta?… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 25 febbraio 2021 ? Split, Remember o Notorious - L'amante perduta?… -

Ultime Notizie dalla rete : Notorious L’Amante We Are Little Zombies - Film (2019) - MYmovies.it MYmovies.it