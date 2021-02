Notai | il Covid rallenta l’attività a Bergamo -6% | meglio della Lombardia e del Paese -10%

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Assemblea annuale del Notariato bergamasco, che si è tenuta mercoledì 24 febbraio, ha proceduto al rinnovo dei componenti del Consiglio notarile distrettuale in scadenza e confermato alla presidenza Maurizio Luraghi. L’Assemblea si è aperta con il dovuto e sentito omaggio del notariato bergamasco alle vittimepandemia, alle loro famiglie e ai nostri sanitari. Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il cui settantaduesimo anniversario si è celebrato, a dicembre del 2020, all’insegnalotta al Coronavirus, il Presidente Luraghi ha preso lo spunto per ricordare che la tutela dei diritti umani è essenziale per la ripresa: “Recover Better: Stand Up for Human Rights” – ricorda Luraghi- è lo slogan adottato dall’ONU per l’edizione 2020ricorrenza. “L’anniversarioDichiarazione ...