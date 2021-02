“Non vi sembra strano?”. Coniugi di Bolzano, la mossa del figlio Benno Neumair dal carcere. Il giallo di quei vestiti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Benno Neumair è accusato di aver ucciso i propri genitori e di averne fatto sparire i corpi. Al momento è rinchiuso nel carcere di Bolzano dal 29 gennaio con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Peter Neumair e Laura Perselli, insegnanti in pensione, erano scomparsi il 4 gennaio del 2021 senza lasciare tracce e subito la figlia Madè ha sospettato che il fratello Benno potesse essere in qualche modo coinvolto. Il 7 febbraio scorso è poi arrivata la notizia del ritrovamento, nel fiume Adige, del corpo della madre di Benno e Madè, la 68enne Laura Perselli. Quando Benno Neumair è stato informato, i suoi legali hanno fatto sapere che “si è emozionato tantissimo, non è nemmeno riuscito a finire la frase e si è messo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)è accusato di aver ucciso i propri genitori e di averne fatto sparire i corpi. Al momento è rinchiuso neldidal 29 gennaio con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Petere Laura Perselli, insegnanti in pensione, erano scomparsi il 4 gennaio del 2021 senza lasciare tracce e subito la figlia Madè ha sospettato che il fratellopotesse essere in qualche modo coinvolto. Il 7 febbraio scorso è poi arrivata la notizia del ritrovamento, nel fiume Adige, del corpo della madre die Madè, la 68enne Laura Perselli. Quandoè stato informato, i suoi legali hanno fatto sapere che “si è emozionato tantissimo, non è nemmeno riuscito a finire la frase e si è messo a ...

