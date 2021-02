Non Una Di Meno a istituti romani: costruiamo insieme sciopero 8 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Dopo aver annunciato per domani azioni in tutta Italia per il lancio dello sciopero transfemminista dell’8 marzo, Non Una Di Meno-Roma scrive un appello alle scuole della Capitale annunciando un incontro sabato 27 dalle ore 12 al Parco delle Energie “per immaginare pratiche, confrontare le idee e per condividere spunti e riflessioni” e unire le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna alla mobilitazione studentesca. “Nelle scuole, nelle case, nei luoghi deputati al lavoro (‘tutelato’ o informale) ci e’ stato chiesto l’impossibile: andare avanti senza guardarsi indietro, essere ‘responsabili’ e accettare acriticamente il disastro sanitario e sociale nell’ottica di un ‘si salvi chi puo” propria di chi sa che comunque si salvera’, perche’ la crisi non e’ uguale per tutt?- si legge nell’appello ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Dopo aver annunciato per domani azioni in tutta Italia per il lancio dellotransfemminista dell’8, Non Una Di-Roma scrive un appello alle scuole della Capitale annunciando un incontro sabato 27 dalle ore 12 al Parco delle Energie “per immaginare pratiche, confrontare le idee e per condividere spunti e riflessioni” e unire le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna alla mobilitazione studentesca. “Nelle scuole, nelle case, nei luoghi deputati al lavoro (‘tutelato’ o informale) ci e’ stato chiesto l’impossibile: andare avanti senza guardarsi indietro, essere ‘responsabili’ e accettare acriticamente il disastro sanitario e sociale nell’ottica di un ‘si salvi chi puo” propria di chi sa che comunque si salvera’, perche’ la crisi non e’ uguale per tutt?- si legge nell’appello ...

