Non sapevo di avere un no-vax in casa (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Ho l’opportunità di ricevere il vaccino anti covid tra una settimana. Ma penso di rifiutare”. Me l’ha detto mentre stavamo cenando, buttato lì tra un “com’è andata la settimana” e “certo che in questi giorni sta facendo davvero freddo”. Neanche mi ha guardata in faccia, torturava con la forchetta il cibo rimasto nel piatto, ma l’ho notato lo stesso l’imbarazzo nel suo sguardo. O forse era timore per la mia replica: evidentemente, lo avrebbe scoperto dopo pochi minuti, non mal riposto. First reaction: shock. Forse ho capito male. “In che senso?”, ancora attonita, come se di sensi ce ne potessero poi essere diversi. Eccola lì, una persona a me cara, che per una questione di privacy chiamerò “Familiare Zero”, mi stava confessando il suo segreto: era un occasionale no-vax. Ora, io del mio Familiare Zero ho un ottimo concetto, stimo molto la sua intelligenza. Ci tengo a sottolinearlo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Ho l’opportunità di ricevere il vaccino anti covid tra una settimana. Ma penso di rifiutare”. Me l’ha detto mentre stavamo cenando, buttato lì tra un “com’è andata la settimana” e “certo che in questi giorni sta facendo davvero freddo”. Neanche mi ha guardata in faccia, torturava con la forchetta il cibo rimasto nel piatto, ma l’ho notato lo stesso l’imbarazzo nel suo sguardo. O forse era timore per la mia replica: evidentemente, lo avrebbe scoperto dopo pochi minuti, non mal riposto. First reaction: shock. Forse ho capito male. “In che senso?”, ancora attonita, come se di sensi ce ne potessero poi essere diversi. Eccola lì, una persona a me cara, che per una questione di privacy chiamerò “Familiare Zero”, mi stava confessando il suo segreto: era un occasionale no-vax. Ora, io del mio Familiare Zero ho un ottimo concetto, stimo molto la sua intelligenza. Ci tengo a sottolinearlo ...

caterinabalivo : 21 febbraio 2020 Quando ero piccola Pensavo che fosse la data dell’inizio della mia vecchiaia. Invece fu uno dei gi… - boninisyzidanes : @flape82 @Alessandrella Ah la sanzione cambia in base a minuto e tipo di partita? Non sapevo - SasatoreS : @NopainNOgain797 @rossandrachel__ @ele170709 @rainbow20202020 Io non lo seguo oppini, e non sapevo venisse nominato… - itsarirodhere : Io lo so che siamo quella generazione rimasta traumatizzata da “non sapevo di essere incinta” - micheleguglie : RT @HuffPostItalia: Non sapevo di avere un no-vax in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Non sapevo Ornella Muti, la figlia ricorda il marito scomparso: 'L'ultima volta' Non sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano. Non era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, ...

Gerard Depardieu: 'Non sono uno stupratore e il giudice mi crederà' ... sono innocente e non ho nulla da temere. Per questo sono sempre stato molto sereno nella consapevolezza dell'infondatezza totale delle accuse. Ero comunque preparato e sapevo di questa eventualità ...

Non sapevo di avere un no-vax in casa L'HuffPost Ai Confini della Paura: Coverny house La casa stava bruciando ed alte fiamme salivano al cielo. Robert Fiddle le osservava, dentro di se sentiva le urla di quelle pareti che venivano gherm ...

Non sapevo di avere un no-vax in casa “Ho l’opportunità di ricevere il vaccino anti covid tra una settimana. Ma penso di rifiutare”. Me l’ha detto mentre stavamo cenando, buttato lì tra un “com’è andata la settimana” e “certo che in quest ...

che questa sarebbe stata l'ultima volta che ti tenevo la mano eso nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano.era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, ...... sono innocente eho nulla da temere. Per questo sono sempre stato molto sereno nella consapevolezza dell'infondatezza totale delle accuse. Ero comunque preparato edi questa eventualità ...La casa stava bruciando ed alte fiamme salivano al cielo. Robert Fiddle le osservava, dentro di se sentiva le urla di quelle pareti che venivano gherm ...“Ho l’opportunità di ricevere il vaccino anti covid tra una settimana. Ma penso di rifiutare”. Me l’ha detto mentre stavamo cenando, buttato lì tra un “com’è andata la settimana” e “certo che in quest ...