“Non leggo un libro da tre anni”, la Borgonzoni ora è sottosegretaria alla Cultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) Borgonzoni alla Cultura, nel 2018 dichiarava a Un giorno da pecora: “L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il castello di Kafka, tre anni fa”. Pubblicata la lista dei sottosegretari e completata la squadra del governo Draghi, la stampa si è scatenata riportando alla luce alcune dichiarazioni quantomeno scomode. Come ad esempio quelle della Borgonzoni, che nel 2018 aveva fatto sapere di aver letto l’ultimo libro solo nel 2015. E oggi è alla Cultura. Borgonzoni alla Cultura, nel 2018 diceva: “L’ultima cosa che ho letto risale a tre anni fa” “L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il castello di Kafka, tre anni fa”, aveva dichiarato la Lucia ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021), nel 2018 dichiarava a Un giorno da pecora: “L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il castello di Kafka, trefa”. Pubblicata la lista dei sottosegretari e completata la squadra del governo Draghi, la stampa si è scatenata riportandoluce alcune dichiarazioni quantomeno scomode. Come ad esempio quelle della, che nel 2018 aveva fatto sapere di aver letto l’ultimosolo nel 2015. E oggi è, nel 2018 diceva: “L’ultima cosa che ho letto risale a trefa” “L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il castello di Kafka, trefa”, aveva dichiarato la Lucia ...

HuffPostItalia : Disse: 'Non leggo un libro da tre anni'. Ora è sottosegretaria alla Cultura - repubblica : Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura. Diceva: 'Non leggo un libro da tre anni': Fedelissima di Matteo Sal… - caremani : RT @micheledalai: A oggi è stato vaccinato il 3% degli over 80 (la fascia d’età più fragile e più esposta a conseguenze gravi) perché molte… - Chiara19594538 : RT @fineelinexwalls: io che vedo io che leggo emma watson che non in tendenza… - miritwit23 : @VivianaDesio Oppure 'chi visse sperando morì cacando' .. Ma..Zinga che twitta la D'Urso Borgonzoni non leggo alla… -