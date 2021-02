No, Non è la D’Urso! Purtroppo è Zingaretti. Il leader del Partito democratico “raccomanda” la conduttrice Mediaset. Per il governatore il talk avvicina la politica alle persone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grossa scivolata del governatore della Regione Lazio e segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti che ieri se ne è uscito con un incredibile Tweet a favore di Barbara D’Urso: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno”. L’endorsement è stato fatto dal politico in relazione alle voci circolate di chiusura anticipata del Live della conduttrice napoletana. Il cinguettio non è certo passato inosservato nella infosfera, tra i suoi stessi follower, e si è scatenato un putiferio di proteste nei suoi confronti. In effetti, l’azione compiuta dal segretario non ha molto senso soprattutto in un momento così difficile per l’Italia e il mondo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Grossa scivolata deldella Regione Lazio e segretario delNicolache ieri se ne è uscito con un incredibile Tweet a favore di Barbara D’Urso: “In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce dellavicino. Ce n’è bisogno”. L’endorsement è stato fatto dal politico in relazionevoci circolate di chiusura anticipata del Live dellanapoletana. Il cinguettio non è certo passato inosservato nella infosfera, tra i suoi stessi follower, e si è scatenato un putiferio di proteste nei suoi confronti. In effetti, l’azione compiuta dal segretario non ha molto senso soprattutto in un momento così difficile per l’Italia e il mondo ...

davidemaggio : Non è la D'urso ma sarà Bonolis: Avanti un altro al posto di Live (e in preserale); venerdì repliche di Ciao Darwin - fanpage : “Maria De Filippi ha ottenuto da Mediaset che Barbara D’Urso non parli dei suoi programmi” - fanpage : 'Live non è la D'Urso' verso la chiusura anticipata' #23febbraio - clikservernet : No, Non è la D’Urso! Purtroppo è Zingaretti. Il leader del Partito democratico “raccomanda” la conduttrice Mediaset… - Noovyis : (No, Non è la D’Urso! Purtroppo è Zingaretti. Il leader del Partito democratico “raccomanda” la conduttrice Mediase… -

