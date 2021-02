“Niente da dire”, il nuovo singolo di Lemuri il Visionario (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sei un Visionario? Lemuri, alias Vittorio Centrone lo è: è un cantautore Visionario, un artista a tutto tondo, che dopo aver toccato nel 2004 il vertice delle classifiche europee (è la voce maschile del brano “Dragostea Din Tea”, la ricordate?), ha creato il suo alter ego immaginario, Lemuri il Visionario, diventato poi un fumetto e un’opera rock grazie alla matita di Giulio De Vita. Inizia così la storia del suo album di inediti (il secondo dopo un esordio nel lontano 2003), “Viaggio al centro di un cuore Blu” in uscita il 9 aprile 2021 e anticipato dal singolo “Niente da dire” (negli store digitali dal 23 febbraio e in radio da venerdì 26 febbraio) su etichetta Vrec / Audioglobe distribuzione. Un brano d’autore, tra Fossati e Gaber, con un ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sei un, alias Vittorio Centrone lo è: è un cantautore, un artista a tutto tondo, che dopo aver toccato nel 2004 il vertice delle classifiche europee (è la voce maschile del brano “Dragostea Din Tea”, la ricordate?), ha creato il suo alter ego immaginario,il, diventato poi un fumetto e un’opera rock grazie alla matita di Giulio De Vita. Inizia così la storia del suo album di inediti (il secondo dopo un esordio nel lontano 2003), “Viaggio al centro di un cuore Blu” in uscita il 9 aprile 2021 e anticipato dalda” (negli store digitali dal 23 febbraio e in radio da venerdì 26 febbraio) su etichetta Vrec / Audioglobe distribuzione. Un brano d’autore, tra Fossati e Gaber, con un ...

