Nicola Molteni chi è il sottosegretario all’Interno: curriculum e vita privata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo Draghi. Dei 39 nominati 19 sono donne e 20 uomini. Una spartizione difficile, tant’è che fino all’ultimo si è parlato di un rinvio. L’ex dirigente della Bce alla fine ha convinto tutti, il conto vede 11 sottosegretari per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di +Europa. Per i politologi una vittoria schiacciante per Lega, Forza Italia e Italia Viva. Tra i nomi quello del deputato leghista Nicola Molteni. L’esponente del Carroccio è stato nominato sottosegretario agli Interni, torna dunque nel ruolo che aveva già ricoperto con il primo governo Conte, quando alla guida del Viminale c’era Matteo Salvini. Nicola Molteni è nato a Cantù il 6 marzo 1976. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari del governo Draghi. Dei 39 nominati 19 sono donne e 20 uomini. Una spartizione difficile, tant’è che fino all’ultimo si è parlato di un rinvio. L’ex dirigente della Bce alla fine ha convinto tutti, il conto vede 11 sottosegretari per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, uno del centro democratico, e uno di +Europa. Per i politologi una vittoria schiacciante per Lega, Forza Italia e Italia Viva. Tra i nomi quello del deputato leghista. L’esponente del Carroccio è stato nominatoagli Interni, torna dunque nel ruolo che aveva già ricoperto con il primo governo Conte, quando alla guida del Viminale c’era Matteo Salvini.è nato a Cantù il 6 marzo 1976. ...

Rinaldi_euro : Nicola Molteni, Claudio Durigon, Tiziana Nisini, Alessandro Morelli, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli, Lucia Bon… - Chrid73037734 : RT @la_kuzzo: Nicola Molteni, leghista, tornerebbe sottosegretario agli Interni. Dopo aver cofirmato e difeso strenuamente i decreti sicure… - albertocaldana : RT @Marco_dreams: -Rossano Sasso, quello che per una violenza sessuale in spiaggia chiamò “bastardo irregolare” il presunto violentatore st… - cesarebrogi1 : RT @Marco_dreams: -Rossano Sasso, quello che per una violenza sessuale in spiaggia chiamò “bastardo irregolare” il presunto violentatore st… - MarcoEhlardo : RT @chiaberger: Nicola #Molteni agli Interni mi sembra una pessima notizia. Uno di quelli che volevano i porti chiusi e i migranti annegati… -