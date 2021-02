New York, nuova variante Covid: “Può compromettere l’immunizzazione” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiama B.1.526, è una nuova variante del Sars-CoV-2 e si sta diffondendo a macchia d’olio a New York. Se si trattasse di una semplice mutazione del virus, probabilmente la notizia passerebbe quasi in secondo piano. Anche perché abbiamo imparato a conoscere almeno tre varianti – inglese, sudafricana e brasiliana – senza contare le infinite InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiama B.1.526, è unadel Sars-CoV-2 e si sta diffondendo a macchia d’olio a New. Se si trattasse di una semplice mutazione del virus, probabilmente la notizia passerebbe quasi in secondo piano. Anche perché abbiamo imparato a conoscere almeno tre varianti – inglese, sudafricana e brasiliana – senza contare le infinite InsideOver.

Agenzia_Ansa : Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire… - sole24ore : Carbonara con pomodoro e bacon: la ricetta del New York Times fa infuriare Coldiretti - repubblica : Stati Uniti, Biden cancella altre misure di Trump: meno restrizioni sui visti e niente tagli alle città di Black li… - CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: «Giornalismo e Curatela sono molto vicini, cercano di rivelare il mondo per far sì che anche i cittadini possano agire come… - DiDimiero : RT @jacopo_iacoboni: Dopo New York Times, Financial Times, Politico, Bloomberg, ora Le Figaro Con vari accenti e motivi, tutti sostengono… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Vaccini, Pfizer: 'Intese su siti produzione in Germania e Svizzera' La casa farmaceutica statunitense Pfizer, con sede a New York, ha individuato e avviato trattative con undici aziende con stabilimenti in Europa per ampliare la produzione del suo vaccino anti - Covid, la maggior parte di esse si trova in Germania, ...

Covid: Pfizer - BioNTech valutano efficacia terza dose su varianti New York, 25 feb 16:58 - La casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato l'inizio di uno studio di valutazione sulla sicurezza e sull'efficacia...

Carbonara con pomodoro e bacon: la ricetta del New York Times fa infuriare Coldiretti Il Sole 24 ORE Vaccini, Pfizer: 'Intese su siti produzione in Germania e Svizzera' La casa farmaceutica statunitense Pfizer, con sede a New York, ha individuato e avviato trattative con undici aziende con stabilimenti in Europa per ampliare la produzione del suo vaccino anti-Covid, ...

Victoria's Secret chiuderà fino a 50 negozi in 2021 NEW YORK, 25 FEB - Victoria's Secret continua a ridimensionarsi. L Brands ha infatti annunciato che nel 2021 chiuderà fino a 50 negozi tra Stati Uniti e Canada. Nel 2020 ne erano stati chiusi 241 ment ...

La casa farmaceutica statunitense Pfizer, con sede a, ha individuato e avviato trattative con undici aziende con stabilimenti in Europa per ampliare la produzione del suo vaccino anti - Covid, la maggior parte di esse si trova in Germania, ..., 25 feb 16:58 - La casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato l'inizio di uno studio di valutazione sulla sicurezza e sull'efficacia...La casa farmaceutica statunitense Pfizer, con sede a New York, ha individuato e avviato trattative con undici aziende con stabilimenti in Europa per ampliare la produzione del suo vaccino anti-Covid, ...NEW YORK, 25 FEB - Victoria's Secret continua a ridimensionarsi. L Brands ha infatti annunciato che nel 2021 chiuderà fino a 50 negozi tra Stati Uniti e Canada. Nel 2020 ne erano stati chiusi 241 ment ...