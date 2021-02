Nella baby gang di Torino italiani e stranieri: le immagini della rapina in hotel (video) (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’incursione della baby gang di Torino è già virale su tutti i siti. La Questura ha fornito dati e immagini di un raid da Arancia meccanica. Un’incursione che spaventa, visto che solo uno dei componenti è maggiorenne. Tutti sono nati in Italia (anche se qualcuno è di origine straniera) e devono rispondere dello stesso reato del maggiorenne. Chi sono i 4 della baby gang di Torino L’assalto inizia quando è da poco passata la mezzanotte di sabato. In 4 con mascherina indossata e incappucciati, dopo aver citofonato, entrano in un hotel di via Principi D’Acaja. Si dirigono verso il portiere di notte e dopo averlo minacciato, armati di coltello, mettono a soqquadro la reception e si fanno consegnare dal malcapitato il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’incursionediè già virale su tutti i siti. La Questura ha fornito dati edi un raid da Arancia meccanica. Un’incursione che spaventa, visto che solo uno dei componenti è maggiorenne. Tutti sono nati in Italia (anche se qualcuno è di origine straniera) e devono rispondere dello stesso reato del maggiorenne. Chi sono i 4diL’assalto inizia quando è da poco passata la mezzanotte di sabato. In 4 con mascherina indossata e incappucciati, dopo aver citofonato, entrano in undi via Principi D’Acaja. Si dirigono verso il portiere di notte e dopo averlo minacciato, armati di coltello, mettono a soqquadro la reception e si fanno consegnare dal malcapitato il ...

SecolodItalia1 : Nella baby gang di Torino italiani e stranieri: le immagini della rapina in hotel (video) - riccardogambuti : RT @riccardogambuti: @lameduck1960 Siamo dentro Rosemary's baby. Nel 2030, quando il film si concluderà, li ritroveremo tutti nella carrell… - riccardogambuti : @lameduck1960 Siamo dentro Rosemary's baby. Nel 2030, quando il film si concluderà, li ritroveremo tutti nella carr… - luvjsoyeon : @vogliobillie MARGHE SHE IS SO PRECIUDU BABY. I LOVE HER LA AMOOO PICCINA PICCOLINA MINUSCOLA MINICICCIOLA GI AMOOO… - louistobehappy : Vabbè alla fine me le sono riviste tutte le performance eh eh niente sono /grata/ di avere i bitti nella mia vita e… -