NBA 2020/2021: Utah demolisce i Lakers, super Gallinari contro Boston. Warriors vincenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) I risultati della notte italiana tra mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio ha visto in scena lo svolgersi di nove partite della regular season NBA 2020/2021. I Lakers perdono ancora, questa volta pesantemente e contro la prima della classe: gli Utah Jazz non hanno nessun problema e si confermano in testa alla Western Conference. Primo squillo stagionale di Danilo Gallinari, che con 38 punti e 10 triple trascina Atlanta contro Boston. OKC batte San Antonio sulla sirena grazie alla tripla di Luguentz Dort, Zion Williamson ne mette 36 nel successo su Detroit. Vincono Golden State, Miami, Chicago e Cleveland, mentre Phoenix va ko a sorpresa contro Charlotte.

