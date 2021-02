Napoli | tenta di corrompere la Guardia di Finanza | smantellato laboratorio del falso

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un commerciante cinese hato digli agenti delladia seguito di un sequestro di alcuni capi d’abbigliamento nei suoi confronti. I vestiti erano contraffatti. Il Comando Provinciale delladidiha arrestato, nel quartiere La Maddalena, un 48enne di origine cinese, per untivo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Le Fiamme Gialle hanno prima riscontrato che all’interno del locale erano presenti scarpe con marchi contraffatti; successivamente hanno perquisito i locali commerciali e scoperto anche il vero e proprio ...

Il Mattino

Il Mattino

Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha arrestato, nel quartiere La Maddalena, un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato, nel quartiere La Maddalena, un 48enne di origine cinese, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri. Un imprenditore cinese di 48 anni è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel quartiere "La Maddalena".