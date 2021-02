Napoli, Polizia individua presunto rapinatore seriale: arrestato un 44enne (IL NOME) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un uomo di 44 anni. L’uomo (incastrato dalle telecamere di videosorveglianza) è accusato di essere un rapinatore seriale. Domenica scorsa una persona a bordo di un’auto in via Foria è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che, dopo averla minacciata, si è impossessato dapprima Leggi su 2anews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cronaca di: lahaun uomo di 44 anni. L’uomo (incastrato dalle telecamere di videosorveglianza) è accusato di essere un. Domenica scorsa una persona a bordo di un’auto in via Foria è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter che, dopo averla minacciata, si è impossessato dapprima

