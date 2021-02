Napoli, poche fiale Pfizer: da domani sospesi i vaccini per gli over 80 (Di giovedì 25 febbraio 2021) A causa della carenza di fiale Pfizer, la vaccinazione contro il Covid agli over 80 a Napoli è stata sospesa. L'Asl Napoli 1 ha infatti comunicato che le dosi restanti devono essere utilizzate per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) A causa della carenza di, la vaccinazione contro il Covid agli80 aè stata sospesa. L'Asl1 ha infatti comunicato che le dosi restanti devono essere utilizzate per ...

