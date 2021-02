Napoli, Koulibaly: “Non era facile, uscire così fa male” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kalidou Kouilbaly ha commentato l’uscita dall’Europa League del Napoli, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Granada. “Oggi siamo dispiaciuti, c’era spazio per fare qualcosa in più ma rimontare dallo 0-2 dell’andata non era facile“, spiega il difensore ai microfoni di Sky. “Il loro gol ci ha fatto male, ci abbiamo provato fino alla fine. Volevamo andare avanti in Europa League, uscire subito fa male“. Ora non resta che concentrarsi sul campionato, dove il Napoli deve recuperare terreno sulle avversarie: “Non ci sono più scuse. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo Champions, dare tutto fino alla fine per arrivare tra le prime quattro in Serie A”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Kalidou Kouilbaly ha commentato l’uscita dall’Europa League del, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Granada. “Oggi siamo dispiaciuti, c’era spazio per fare qualcosa in più ma rimontare dallo 0-2 dell’andata non era“, spiega il difensore ai microfoni di Sky. “Il loro gol ci ha fatto, ci abbiamo provato fino alla fine. Volevamo andare avanti in Europa League,subito fa“. Ora non resta che concentrarsi sul campionato, dove ildeve recuperare terreno sulle avversarie: “Non ci sono più scuse. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo Champions, dare tutto fino alla fine per arrivare tra le prime quattro in Serie A”. SportFace.

