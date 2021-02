Napoli, il Mann torna su Sky Arte con il film documentario “Agalma” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 28 febbraio alle 22:15, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli torna su Sky Arte con il documentario “Agalma” Il film documentario è stato scritto e diretto da Doriana Monaco. “Agalma” (dal greco “statua”, “immagine”) sarà trasmesso in prima visione domenica 28 febbraio su Sky Arte e ed in streaming su Now Tv, direttamente dal Mann. Il film racconta tre anni di lavoro quotidiani del Museo Campano con la regista della giovane allieva di filmaP – Atelier Doriana Monaco. Il tutto è stato prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Mann diretto da Paolo Giulierini. Produzione esecutiva di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 28 febbraio alle 22:15, il Museo Archeologico Nazionale disu Skycon il” Ilè stato scritto e diretto da Doriana Monaco. “” (dal greco “statua”, “immagine”) sarà trasmesso in prima visione domenica 28 febbraio su Skye ed in streaming su Now Tv, direttamente dal. Ilracconta tre anni di lavoro quotidiani del Museo Campano con la regista della giovane allieva diaP – Atelier Doriana Monaco. Il tutto è stato prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con ildiretto da Paolo Giulierini. Produzione esecutiva di ...

