Napoli – Granada | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Iltenta la remuntada contro ilin Europa League. Gattuso scioglie i dubbi su Mertens e Koulibalysi affronteranno al Maradona neldi ritorno valido per i sedicesimi di finale di Europa League. All’andata gli azzurri si sono dovuti arrendere ad uncinico e pimpante, ma proveranno a ribaltare il risultato e a guadagnarsi un posto nel prossimo turno di coppa. Ilsarà visibile su Sky Sport a partire dalle ore 18:55. Come ci arriva ilOsimhen di nuovo costretto ai box per un trauma cranico subito al termine deldi Serie A contro l’Atalanta. Gattuso è costretto a reinventare l’attacco del azzurro e probabilmente opterà per Politano falso nove, con Insigne a sinistra ...