Napoli-Granada, le formazioni ufficiali (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli chiamato all'impresa allo stadio Maradona contro il Granada. Gli azzurri nel match di andata di Europa League hanno perso 2-o e per qualificarsi devono partire dal 3-0.Questi i 22 in campo dal 1':Napoli (3-4-1-2): Meret; Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. GattusoGranada (4-3-3): Rui Silva; Foulquier, German, Duarte, Neva; Montoro, Gonalons, Brice; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021)chiamato all'impresa allo stadio Maradona contro il. Gli azzurri nel match di andata di Europa League hanno perso 2-o e per qualificarsi devono partire dal 3-0.Questi i 22 in campo dal 1':(3-4-1-2): Meret; Maksimovic, Koulibaly, Rrahmani; Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso(4-3-3): Rui Silva; Foulquier, German, Duarte, Neva; Montoro, Gonalons, Brice; Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez ITA Sport Press.

sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - mirkocalemme : Figuraccia del #Napoli non giustificabile con le assenze perché anche il #Granada è arrivato a pezzi. Male male - PasqualeCacace5 : RT @100x100Napoli: Napoli-Granada, la formazione ufficiale degli azzurri: Gattuso sceglie il 3-4-1-2 - NapoliTime : Europa League, il Napoli ospita il Granada. Agli Azzurri per qualificarsi agli ottavi serve un’impresa - PasqualeVespa : Europa League, il Napoli ospita il Granada. Agli Azzurri per qualificarsi agli ottavi serve un’impresa -