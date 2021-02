Napoli-Granada | Duarte sfida gli azzurri | “Al Maradona per vincere”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilscalda i motori in vista delladi questa sera contro il. Appuntamento questa sera alle 18:55 al “”. Dopo aver disputato l’andata,sono pronte a scendere in campo per affrontarsi nelladi ritorno dei sedicesimi di Europa League. Una gara in cui, dopo il successo dei padroni di casa al “Nuevo Estadio de Los Cármenes”, per la formazione spagnola non sono previsti passi falsi. A confermarlo è Domingos, intervenuto ai microfoni di “Marca” a poche ore dal match. “Dobbiamo attaccarli, andare a prendere la vittoria. Non possiamo andare lì a vedere che succede perché questo non funziona, dobbiamo andare a. Stiamo facendo una bellissima stagione, ma vogliamo di più. Se una ...