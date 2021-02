Napoli – Granada 2-1: la sveglia suona troppo tardi, azzurri eliminati (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non bastano due gol ed un bel secondo tempo al Napoli per superare il turno di Europa League. Partita di sacrificio del Granada che passa con merito Termina con una vittoria il cammino europeo per il Napoli. Gli uomini di Gattuso, dopo la bruttissima prestazione dell’andata in spagna, trovano la vittoria contro un Granada attento e coriaceo. Brutto il primo tempo del Napoli nonostante la perla di Zielinski che apre le marcature al secondo minuto. Durante la prima frazione di partita i padroni di casa non riesce quasi mai ad essere incisivo ed al 25? minuto è Montoro a siglare il pari saltando di testa ed approfittando di una dormita collettiva della difesa del Napoli. Numerose le interruzioni di gioco: sono ben 6 i calciatori ammoniti durante il primo tempo (tre per parte), di ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non bastano due gol ed un bel secondo tempo alper superare il turno di Europa League. Partita di sacrificio delche passa con merito Termina con una vittoria il cammino europeo per il. Gli uomini di Gattuso, dopo la bruttissima prestazione dell’andata in spagna, trovano la vittoria contro unattento e coriaceo. Brutto il primo tempo delnonostante la perla di Zielinski che apre le marcature al secondo minuto. Durante la prima frazione di partita i padroni di casa non riesce quasi mai ad essere incisivo ed al 25? minuto è Montoro a siglare il pari saltando di testa ed approfittando di una dormita collettiva della difesa del. Numerose le interruzioni di gioco: sono ben 6 i calciatori ammoniti durante il primo tempo (tre per parte), di ...

