Napoli fuori dall' Europa League | 2-1 al Granada | ma non basta Gattuso | fine corsa?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilesce anche, e per Gennarosi mette malissimo. Gli azzurri vincono 2-1 al Diego Maradona contro il, ma nonper rovesciare lo 0-2 rimediato in Spagna. E dire che il ritorno dei sedicesimi di finale era cominciato nel migliore dei modi, con Zielinski che al 3' porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando un errore in impostazione di Eteki e infilando Rui Silva con una rasoiata. Il gol dell'1-0 non cambia il piano degli azzurri, che continuano ad aspettare ilper poi ripartire a tutto gas. Ma ilconcede troppo campo agli avversari e al 25? arriva la doccia fredda: Foulquier dialoga con Kenedy e pennella un cross al centro per l'inserimento di testa di Montoro, che la ...

TuttoMercatoWeb : Napoli fuori dall’Europa, grana risolta per la Serie A: con la Juve si può giocare il 17 marzo - GoalItalia : Il Napoli è fuori dall'Europa League ? #NapoliGranada - forumJuventus : #JuveNapoli, con gli azzurri eliminati dalla #UEL possibile recupero il 17 Marzo ?? - VinnieVegaPF : @OrizOrizzonte @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @VinnieVegaPFRel @ImKo86 @maxlooking @vaniacavi… - IagoAndrade14 : @FBiasin Aspettiamo un tuo commento su Gattuso Lo avete difeso da tutti, ora il Napoli è fuori da tutto Che ne dici di un commento? -

La spinta degli azzurri non si è affievolita, hanno attaccato fino in fondo, Rui Silva ha fatto un'altra prodezza su colpo di testa di Ghoulam, ma ilalla fine era. IL TABELLINO:...Nel secondo tempo, iltenta il tutto per tutto e, al 59' arriva il goal di Fabian Ruiz che chiude i conti a favore dei partenopei. La rete, tuttavia, si è rivelata insufficiente.Non serve a nulla il successo maturato questa sera al Maradona. Il Napoli si impone 2-1 sul Granada, ma è fuori dall’Europa League ai sedicesimi di finale. Fatale è stato non riuscire a segnare ...Il Napoli vince per 2 - 1 col Granada in Europa League ma non passa il turno dei sedicesimi di finale ed esce da questa competizione.