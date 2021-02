Napoli | De Magistris avverte | “Torniamo in zona rossa”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Allarme “” ae in Campania. A lanciarla è il sindaco di, Luigi De. “È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una“, ha affermato a radio Crc analizzando l’andamento dei contagi nel capoluogo partenopeo., L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

rep_napoli : Napoli, de Magistris: 'Verosimile il ritorno alla zona rossa'. E sulle scuole: 'Intervengano lo stato e le regionii… - rep_napoli : Napoli, de Magistris: 'Verosimile il ritorno alla zona rossa'. E sulle scuole: 'Intervengano lo stato e le regionii… - rep_napoli : Napoli, de Magistris: 'Verosimile il ritorno alla zona rossa'. E sulle scuole: 'Intervengano lo stato e le regionii… - rep_napoli : Napoli, de Magistris: 'Verosimile il ritorno alla zona rossa'. E sulle scuole: 'Intervengano lo stato e le regionii… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, de Magistris: 'Verosimile ritorno a zona rossa' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Magistris

Covid ae Campania. Allerta zona rossa . A lanciarla è il sindaco di, . ' È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa', ha sostenuto a radio Crc analizzando ...Il sindaco dide: 'Forse ritorneremo in zona rossa' Queste le sue parole: 'È chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo , mi auguro ...Il sindaco di Napoli: «C’è un aumento dei contagi, mi auguro che le restrizioni siano per un periodo limitato» ...Napoli. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto rispetto l’andamento dell’epidemia da Covid-19 a Napoli e in Campania. Queste le sue parole: “E’ chiaro che i contagi stanno ...